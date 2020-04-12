 

В Москве оштрафовали 18 магазинов за отсутствие социальной разметки

12.04.2020, 13:08, Новости дня

В столице за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции оштрафовали первые 18 магазинов, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – цитирует ТАСС Немерюка.

Он пояснил, что эти торговые точки не сделали специальную разметку, которая бы помогала покупателям соблюдать дистанцию.

По его словам, проверки будут проводиться и дальше, злостным нарушителям грозят крупные штрафы и даже приостановление деятельности. 

«Разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений», – подчеркнул он.

В РФ за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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