Социальная дистанция от покойного

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12.04.2020, 13:05, Разное

Как проходят похороны в период пандемии, и почему нельзя ходить на кладбища.

Какие правила захоронения умерших от новой коронавирусной инфекции? Правда ли, что прощание происходит в закрытых гробах?

Короткий ответ: да, правда. Прийти на прощание и на похороны к человеку, умершему от COVID-19, можно, если это ваш близкий. Но нельзя будет дотронуться до него и поцеловать. Если умерший — ваш друг или знакомый, то, скорее всего, вам придется отказаться от прощания с ним — количество человек, которые могут участвовать в церемонии, ограничено.

Подробнее. Роспотребнадзор рекомендует рассчитывать количество людей на прощании и похоронах так, чтобы можно было соблюсти социальную дистанцию. Чтобы хоть немного компенсировать невозможность попрощаться с близким, ГБУ «Ритуал» начал организовывать он-лайн трансляции с похорон. И сейчас количество людей на прощании сократилось с обычных 30-50 человек до 5-7.

Дотрагиваться до гроба или умершего строго запрещено.

Необходимость таких мер подтвердил «Новой» доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов: «Вероятность заразиться от покойника теоретически есть, но малая. Вирус долго не живет на мертвом теле, а тело не отдают быстро. Опасны публичные мероприятия: прощания, поминки, потому что во время них люди могут заразиться друг от друга».

Родственники по-прежнему могут выбрать место захоронения и ритуальную службу. Здесь никаких ограничений нет. Родственные захоронения также разрешены. По желанию умершего или родственников, возможно кремирование покойного. Прощание в зале крематория также будет при закрытом гробе и с соблюдением социальной дистанции.

Как сообщили «Новой» в пресс-службе ГБУ «Ритуал», все сотрудники, которые организовывают похороны используют средства индивидуальной защиты и обрабатывают общие помещения обеззараживающим средством. При захоронении гробом в землю умерших от COVID-19 сотрудники ГБУ «Ритуал» надевают костюмы спецзащиты и используют специальные средства для обработки могил.

Скоро Родительский день. Можно поехать на кладбище, если я буду соблюдать дистанцию?

К сожалению, нет. Кладбища Москвы закрыты для посещения. До окончания режима повышенной готовности, (то есть как минимум до 30 апреля) они будут открыты только для погребения и похорон. Кладбища всей страны закрыть вряд ли получится, и в некоторых регионах нет по этому поводу решения властей — но лучше последовать общим для всей страны рекомендациям и отложить поездку на кладбище.

Каждый год примерно 18 дней в апреле вся страна едет на кладбища, чтобы прибраться на могилах и навестить своих умерших близких.

Пиковыми по посещениям всегда становятся четыре дня:

  • Вербное воскресенье (12 апреля в этом году),

  • Пасха (19 апреля),

  • Красная горка (26 апреля),

  • Радоница (28 апреля).

    • По данным Департамента торговли и услуг Москвы, за время апрельских праздников за 2018 и 2019 годы кладбища Москвы посетили 890 тысяч человек. Причем 80% москвичей приезжают туда общественным транспортом. Тысячи людей на кладбищах и в автобусах по дороге к ним — это огромный риск передачи коронавирусной инфекции. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин с 9 апреля и до особого распоряжения закрыл кладбища Москвы для посещений и отменил традиционный в эти дни дополнительный транспорт в сторону кладбищ.

    Также РПЦ просит верующих отказаться от прихода в храмы на Пасху. Патриарх Кирилл попросил и воздержаться от посещения храмов и в обычные дни.

    Виктория Микиша
    корреспондент «Новой»

    Источник: Новая газета



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