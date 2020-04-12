Опубликован рейтинг лучших королевских битв на PS4

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12.04.2020, 12:53, Разное

Специалисты назвали 5 самых лучших игр из жанра «Королевская битва» на PS4. Лидером рейтинга стала недавно вышедшая Call of Duty: Warzone.
Call of Duty: Warzone на данный момент бесплатная и не требует покупки версии Modern Warfare. Следом в списке располагается, пожалуй, самый известный представитель жанра – PlayerUnknown’s Battlegrounds. В момент выхода в конце 2017 года игра выглядела лучше всех своих конкурентов благодаря хорошей оптимизации и физике геймплея. ТОП-3 закрывает главный конкурент PUBG – Fortnite от Epic Games. В данном случае геймплей более прост, однако ведение боя очень напоминает шутеры «старой школы».

Darwin Project поначалу был исключительно платным, но со временем королевская битва стала общедоступной. Главная особенность игры – уникальный отсчет времени: локации на карте постепенно исчезают, поэтому геймеры точно рано или поздно встретятся друг с другом. В заключении эксперты отметили и «ветерана» жанра – H1Z1, по-прежнему пользующегося популярностью.



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