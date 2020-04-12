Лидия Федосеева-Шукшина о своей пенсии: «Мне на всё хватает»

12.04.2020, 12:53, Разное

Известная советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» поделилась историями из жизни и озвучила размер своей пенсии. По словам артистки, выплат ей на всё хватает, поэтому дочери никогда не поддерживают её материально.

На сегодняшний день 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина ежемесячно получает начисленную государством пенсию в размере 25 000 тысяч. Возможно, данной суммы актрисе не хватало бы на безбедную жизнь, однако неплохой поддержкой оказалась 30-тысячная доплата от столичных властей, которая выплачивается всем проживающим в Москве артистам со званием народных. Поэтому, как призналась Кудрявцевой знаменитость, она не нуждается и не требует поддержки близких. Дочери никогда не давали Лидии Николаевне денег, хотя некоторое время назад внук Макар Касаткин, сын Марии Шукшиной, придя в гости к именитой бабушке, всё же вручил некую сумму, затем сказав, что её передала матери старшая дочь.

В программе также прозвучали слова Лидии Федосеевой-Шукшиной о том, что она пришла в студию Леры Кудрявцевой поделиться со зрителями правдивыми историями из своей жизни. Однако актриса констатировала, что данное интервью последнее и больше общаться на подобные темы она не планирует.