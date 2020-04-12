В РФ провели более 1,2 млн тестов на коронавирус

12.04.2020, 12:53, Новости дня

За минувшие сутки в РФ проведено 94,3 тыс. тестов на коронавирус, общее число лабораторных исследований превысило 1,2 млн, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 1,2 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 94,3 тыс. тестов», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным ведомства, сейчас медики наблюдают за 146 тыс. пациентов, которые приехали из-за рубежа или контактировали с больными коронавирусом.

В РФ за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.