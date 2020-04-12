Сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты задержаны

12.04.2020, 11:48, Новости дня

В Иркутской области задержаны шестеро пациентов, которые сбежали из областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Шестеро пациентов, сбежавших из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска», – приводит «Интерфакс» сообщение МВД.

В розыске пациентов участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

В отношении сбежавших возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, совершённая в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»).

По версии следствия, мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой.

В воскресенье МВД по региону сообщило, что шесть пациентов сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы. Отмечалось, что возраст сбежавших пациентов от 19 до 28 лет.