Российский авторынок в марте поднялся на третье место в Европе

12.04.2020, 12:42, Новости дня

Европейский рынок продолжает испытывать последствия кризиса, на фоне чего показатели РФ несколько улучшаются.

В частности, за прошлый месяц на британском рынке продали 254,6 тысяч новых автомобилей, тогда как годом ранее этот показатель был на 45% выше. Причина данного обстоятельства сводится к текущей ситуации с коронавирусом, из-за которого закрыты большинство представителей крупных компаний.

На немецком рынке падение продаж составляет 38%, что соответствует 215,1 тысячам сделок. На российском рынке продали 153 тысяч машин, благодаря чему удалось опередить по объему сделок Францию и Испанию, оказавшись в ТОП-3 самых успешных рынков Европы. Вместе с тем в дальнейшем обстановка в расстановкой позиций в рейтинге может существенно измениться.