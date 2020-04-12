 

Российский авторынок в марте поднялся на третье место в Европе

12.04.2020, 12:42, Новости дня

Европейский рынок продолжает испытывать последствия кризиса, на фоне чего показатели РФ несколько улучшаются.

В частности, за прошлый месяц на британском рынке продали 254,6 тысяч новых автомобилей, тогда как годом ранее этот показатель был на 45% выше. Причина данного обстоятельства сводится к текущей ситуации с коронавирусом, из-за которого закрыты большинство представителей крупных компаний.

На немецком рынке падение продаж составляет 38%, что соответствует 215,1 тысячам сделок. На российском рынке продали 153 тысяч машин, благодаря чему удалось опередить по объему сделок Францию и Испанию, оказавшись в ТОП-3 самых успешных рынков Европы. Вместе с тем в дальнейшем обстановка в расстановкой позиций в рейтинге может существенно измениться.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Китайские биржи открылись обвалом

04.03 / Египет не хочет признавать терактом крушение российского лайнера А321

09.02 / Граждане Таджикистана попали в больницу после драки со стрельбой в Подмосковье

06.02 / В мире: Провал импичмента открыл Трампу дорогу в вечность

19.02 / Коронавирус пошатнул репутацию Японии в медицине

06.03 / Путин беседовал с Эрдоганом в комнате со статуей Екатерины II и часами в честь победы русских над турками

23.03 / Обозреватель Figaro – коронавирус продемонстрировал упадок Франции как развитой страны

10.04 / В английской премьер-лиге определили 11 лучших футболистов сезона

04.02 / “Газпром” обнаружил потерю на Кавказе 190 миллионов кубометров газа

10.04 / Минобороны сообщило о разведактивности НАТО у границ России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска