 

Автоновости: Porsche увеличила стоимость купе и кабриолета

12.04.2020, 12:42, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Porsche увеличил стоимость своего купе и кабриолета для российского рынка.

В частности, теперь приобрести базовую комплектацию модели Porsche Carrera можно за 7,59 млн рублей. Автомобиль предполагает 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 385 л.с. Кроме того, здесь используется автоматическая трансмиссия. Также сообщается, что продвинутая модель Carrera S с 450-сильным двигателем оценена производителем в 8,49 млн рублей.

В модификации с полным приводом ценник достигает 9 млн рублей. Что касается топовых моделей GT3 RS и Turbo S, то их цена стартует от 13,3 млн рублей. Напомним, за первый квартал 2020 года немецкий бренд Porsche продал в РФ свыше 1,4 тысяч автомобилей с приростом на 42%.



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