«Эй! Небо, сними шляпу»

12.04.2020, 12:35, Разное

Она провела в космосе почти трое суток и пролетела около 1,97 млн км, вернувшись домой героем.

Уже в юности Валентина стремилась в небо; начиная с 1959 года, она усердно занималась парашютным спортом и совершила больше 100 прыжков. Это увлечение сослужило ей хорошую службу, ведь космонавту с корабля «Восток-6» предстояло по завершении полета катапультироваться и приземлиться на парашюте. Во время подготовки отрабатывались и прыжки с парашютом в воду — на тот случай, если «Восток-6» будет спускаться в водное пространство. Благодаря спортивным успехам и отличным физическим данным Терешковой удалось войти в число главных претенденток на покорение космоса.

Терешкова. (wikimedia.org)

Вообще, женщину в космос решили отправить по политическим мотивам. СССР должен был идти впереди планеты всей. Если женщина и отправится в космический полет — то только советская. И, конечно, подходящая по строгим партийным критериям. Досье Валентины Терешковой было почти идеальным. Она родилась в простой семье, ее мать работала на текстильной фабрике.

Сама Валентина имела опыт работы в комсомольской организации. В ее биографии было лишь одно темное пятно: отец участвовал в финско-советской войне и пропал без вести. У советского руководства возник вопрос: а не был ли он предателем? Валентину об этом несколько раз подробно расспрашивали, в том числе и на мандатной комиссии, которая принимала итоговое решение о полете.

Газетчики всегда жадно ловят слова космонавтов перед полетом — если все пройдет удачно, эти фразы станут знаменитыми. Терешкова перед своим главным полетом сказала: «Эй! Небо, сними шляпу! Я к тебе иду».



Валентина Терешкова. Источник: pinterest.com

Несмотря на технические достижения СССР в космической отрасли и прекрасную подготовку Валентины, одиночный полет 16 июня 1963 года оказался по-настоящему рискованным. В системе ручного управления «Восток-6» был недочет: после введения команды на снижение корабль, напротив, поднимался. Ситуация складывалась очень опасная — «Восток-6» мог сойти с орбиты. Сергей Королев сообщил Терешковой с Земли новые данные, которые она ввела для корректной работы системы. По просьбе главного конструктора этот инцидент держали в тайне несколько десятилетий.

Первая женщина-космонавт не хотела доставлять своим родным лишние переживания, а потому не сказала им о предстоящем космическом полете.

После приземления на Землю Терешкова чувствовала себя очень плохо и провела один день в больнице. И лишь на следующее утро сняли знаменитые кадры кинохроники, в которых запечатлено приземление «Восток-6».

СССР чествует Терешкову. (wikimedia.org)

В своих интервью Валентина Терешкова признается, что всегда интересовалась исследованиями, связанными с Марсом, и мечтала туда полететь. По ее словам, эту мечту лелеют многие космонавты.

За свой космический подвиг и общественную деятельность «железная леди» получила 12 российских и более 20 зарубежных наград. Кроме того, Международная организация женщин присвоила ей титул «Величайшая женщина XX столетия».

Первая женщина-космонавт ведет активную благотворительную деятельность. Она возглавляет фонд «Память поколений», призванный поддерживать российских ветеранов и разрабатывать образовательные программы. Под шефством Терешковой — два детских дома в Ярославле.

О знаменитом полете на «Восток-6» ходят самые нелепые легенды. Так, например, журналисты активно распространяли слух, что Терешкова отравилась килькой и находится в предобморочном состоянии. Слух об обмороке тут же подхватили западные телеканалы.