Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оспорил прогноз академика РАН Малеева о сроках окончания пандемии коронавируса

12.04.2020, 12:30, Разное

Академик РАН, врач-инфекционист Виктор Малеев прогнозирует, что к началу июня текущего года в РФ можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса COVID-19. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оспорил данные сроки, считая, что об этом можно будет судить только после двух недель после выздоровления последнего инфицированного.

Онищенко отметил, что высоко ценит профессионализм Малеева, но при этом не согласен с его прогнозом относительно стабилизации ситуации с распространением коронавируса к июню. По мнению депутата Госдумы, на данный момент не стоит строить прогнозы с какими-то конкретными датами, а нужно продолжать усиленную борьбу с пандемией. Также Онищенко высказал мнение о гиперболизированной ситуации с коронавирусной инфекцией. Ежегодно от различных штаммов гриппа страдает несколько сотен миллионов человек, что значительно выше общего числа заражённых COVID-19 во всём мире за период с начала вспышки. То же самое касается и смертности инфицированных. Однако это вовсе не значит, что проблеме с коронавирусом не следует уделять внимание, так как заболевание серьёзное и нужно принимать все меры для прекращения пандемии.

Приблизить победу над коронавирусом поможет своевременное проведение актуальных мероприятий, считает Геннадий Онищенко. Рекомендациями ВОЗ, несомненно, стоит пользоваться, однако не нужно забывать и об опыте борьбы отечественных врачей и учёных с эпидемиями, охватывавшими страну в прошлом. Самые жёсткие меры по пресечению распространения коронавирусной инфекции следует принимать в столице и регионе, где наиболее высокий процент заболеваемости и смертности от COVID-19, говорит политик.