Эксперты назвали 3 бюджетных автомобиля с АКПП для новичков
12.04.2020, 12:30, Разное
Автолюбители-новички, недавно получившие водительские удостоверения, часто затрудняются на первых порах реализовывать на практике свои ещё не доведенные до автоматизма навыки во время самостоятельной езды, особенно если речь идёт о городе с интенсивным дорожным движением. Специально для них эксперты определили 3 бюджетные машины с АКПП.
На первом месте ТОПа журналисты «Автоновостей дня» разместили Renault Sandero Stepway. В таком приподнятом хетчбэке начинающий водитель сможет себя чувствовать уверенно на городских дорогах, не беспокоясь, что он случайно заденет высокий бордюр или снежный гребень, если речь идёт о зиме. Благодаря компактности машины новичку будет несложно маневрировать, а относительно низкие цены на кузовные детали помогут сберечь бюджет в случае небольшой аварии. Под капотом авто с 4-скоростным АКПП установлен бензиновый двигатель объёмом в 1,6 литра и мощностью на 102 лошадиные силы, чего вполне хватает для данного «паркетника».
На вторую строку рейтинга недорогих автомобилей с АКПП для новичков эксперты поместили южнокорейский компактный седан Hyundai Solaris, который числится в ТОП-4 самых популярных зарубежных машин на отечественном рынке. «Четырёхдверку» отличает высокий, как для бюджетного сегмента, уровень пассивной безопасности и вполне удобный и неплохо скомпонованный салон. С модернизированным «автоматом» на 6 скоростей могут агрегатироваться следующие доступные для данных моделей бензиновые двигатели: 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный.
Третья позиция рейтинга – у Lada Granta. К преимуществам российской модели специалисты отнесли доступный ценник, дешевизну ремонта и обслуживания, крепкую ходовую часть, а к главному недостатку – не самую лучшую пассивную безопасность. Однако данный «минус» компенсируется сравнительно невысокой стоимостью машины. Эксперты поместили в рейтинге версию Lada Granta с японским «автоматом» фирмы Jatco на 4 скорости, комплектующуюся с «приоровским» 1,6-литровым двигателем, обеспечивающим средству передвижения мощность в 98 «лошадей».
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