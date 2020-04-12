 

Пандемия COVID-19. Во Франции за сутки умерло 635 человек, на 352 меньше, чем накануне

12.04.2020, 12:20, Новости дня

Рост количества новых и смертельных случаев заболевания COVID-19 во Франции замедлился. Об этом на брифинге в Париже 11 апреля сообщил директор генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон. Брифинг транслировался в Twitter минздрава.

За 24 часа в больницах и домах престарелых страны скончалось 635 человек, на 352 меньше, чем накануне. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3114 – наименьший рост за последние четыре дня.

Количество пациентов отделений интенсивной терапии упало до 6883, снижение происходит три дня подряд.

Всего во Франции насчитывается 93 790 инфицированных и 13 832 погибших от COVID-19.

Саломон призвал жителей страны строго придерживаться карантинных ограничений во время пасхальной недели.

DIRECT | #Coronavirus #COVID19
* Suivez le point de situation du 11 avril
Pr Jérôme Salomon, Directeur général de la Santéhttps://t.co/KhppMGt8Ut

— Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 11, 2020

Рубеж в 10 тыс. летальных случаев Франция преодолела 7 апреля. До 2 апреля власти не учитывали в официальных данных умерших в домах престарелых.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,78 млн, из них более 405 тыс. вылечились, а почти 109 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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