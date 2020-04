Правительство Афганистана и талибы провели обмен пленными

12.04.2020, 12:20, Новости дня

12 апреля движение “Талибан” и правительство Афганистана во взаимном порядке отпустили на свободу удерживаемых лиц. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Афганские власти выпустили на свободу 100 талибов, общее число освобожденных достигло 300. Указ об освобождении, подписанный президентом Ашрафом Гани 11 марта, должен открыть путь к переговорам с талибами о мирном урегулировании конфликта.

В свою очередь “Талибан” передал представителям Международного Красного Креста в Кандагаре 20 пленных. Об этом уведомил в Twitter спикер представительства движения в Катаре Сухайл Шахин.

Today, 20 prisoners of the Kabul Administration will be released by the Islamic Emirate of Afghanistan and handed over to ICRC in Kandahar.

— Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) April 12, 2020

Талибы пообещали начать прямые переговоры с афганским правительством в рамках подписанного в конце февраля соглашения с США. Их условием для старта переговорного процесса было освобождение 5000 заключенных из государственных тюрем.

Подписанный между “Талибаном” и США договор предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. Контингент США был введен в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. На данный момент в стране находится около 13 тыс. американских военных.

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против властей. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории страны. С 2009 года, когда миссия ООН по содействию Афганистану начала документировать потери, в стране в результате боевых действий погибло более 100 тыс. человек.