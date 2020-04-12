 

За сутки в Киеве выявлены 20 случаев заражения коронавирусом

12.04.2020, 12:20, Новости дня

За прошедшие сутки в Киеве выявили еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди вновь выявленных заболевших – пять женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Среди них один медик.

В больницы города доставлены четыре пациента. Другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Фото: Віталій Кличко / Telegram

Друзі! Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Всього в столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків…

Posted by Віталій Кличко on Pühapäev, 12. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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