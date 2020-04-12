Режим бедствия: американцы поддерживают жесткие ограничения

12.04.2020, 12:18, Новости дня

По последним данным, в мире от инфекции скончались уже больше 108 тысяч человек. США обогнали Италию по количеству жертв коронавируса — на территории Соединенных Штатов за время пандемии умерли свыше 20 тысяч человек. Среди них и медики, которые были вынуждены работать без средств защиты из-за нехватки масок.

Вайоминг этой ночью стал последним 50-м штатом, где Дональд Трамп ввёл режим масштабного бедствия. Таким образом, впервые в истории США он действует на всей территории страны. Против жёстких ограничительных мер американцы не выступают. Напротив, многие считают, что это нужно было сделать раньше.

В Калифорнии работники одной из сетевых пиццерий собрались на демонстрацию против руководства, которое, по их словам, не спешило закрывать рестораны и заставляло людей работать, подвергая их жизни опасности. А сотрудники одной из больниц и вовсе устроили забастовку, отказываясь лечить пациентов с подозрением на коронавирус до тех пор, пока персонал не обеспечат всеми необходимыми средствами защиты.

"Мы заходим в палаты в тех же средствах защиты, которые люди используют, например, для похода в магазин. Они не помогают, когда больной кашляет тебе прямо в лицо. Даже в вестибюле госпиталя мы уже подвергаемся опасности", — рассказал один из участников акции.

Слова медработников подтверждает статистика. Этой ночью США вышли на первое место в мире по числу погибших. Их уже более 20 тысяч.

"Мы сегодня собрались здесь, чтобы почтить память медиков, отдавших свои жизни в борьбе с коронавирусом. Это и доктора, и медсестры, и работники лабораторий, даже секретари. Они пали как герои этой пандемии. Многие заразились просто потому, что им не хватило защитных средств – тех же масок", — заявил медсестра Алана Куэто.

За обеспечение медиков средствами защиты уже взялся частный бизнес — в художественных студиях на лазерных станках вырезают выкройки и собирают пластиковые маски. Есть и такие умельцы, что создают подобную защиту для лица, не выходя из дома – на 3D-принтере.

Инженер Транс Лаулати поделился: "Меня об этом никто не просил. Ну, а как иначе? Ситуация ведь ужасающая. Я собрал команду через соцсети, и мы узнаем, в каких госпиталях есть потребность в масках, каждый дома создает столько, сколько может, а потом в контейнерах мы отправляем их в больницы".

На помощь медикам пошло и население Мексики. Здесь защитные средства также создают на дому: маски плетут руками из пальмовых листьев. Материал, может быть, не лучший, но, как говорят сами жители, даже такая защита лучше, чем ее отсутствие.

Ну а в Италии, где зафиксированы уже свыше 150 тысяч случаев заболевания, люди пытаются вести привычную жизнь в условиях строгого карантина. Свадьбы в Риме выглядят так — вместо фаты главным атрибутом невесты становится защитная маска.

"Мне, конечно, немного грустно, что родственники из Неаполя не смогли приехать. Но мы так давно этого ждали, мы подали заявку еще год назад, до всех этих событий, поэтому мэрия Рима сделала для нас исключение. Нужно двигаться вперед в любой ситуации", — сказала невеста Татьяна Дотолла.

Несмотря на все введенные меры и помощь от других стран, в частности, России, Италия продолжает показывать ежедневное увеличение как числа заразившихся, так и погибших. И карантин, который длится уже более месяца, в обозримом будущем отменять не будут.