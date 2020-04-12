 

Пожар и взрыв: водитель, ночевавший в машине, сжег инкассаторские авто в Архангельске

12.04.2020, 12:18, Новости дня

Жители Архангельска запечатлели на видео пожар, сопровождавшийся взрывом – инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 12 апреля, во дворе жилого дома на улице Свободы.

 

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, водитель "Газели" решил переночевать в своем транспортном средстве. Незадолго до пяти часов утра он решил прогреть фургон и завел двигатель, чем спровоцировал возгорание топливной системы и последующий взрыв газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве.

После этого огонь перекинулся на припаркованные инкассаторские машины Ford Transit и легковую Toyota Camry.

Единственным пострадавшим в результате ЧП оказался мужчина, находившийся в "Газели". Он получил ожоги головы, кистей рук и дыхательных путей. Его состояние оценивается как удовлетворительное.



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