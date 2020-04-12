Карантин и социальная дистанция: в Москве штрафуют людей и магазины

12.04.2020, 12:18, Новости дня

В Москве оштрафованы первые магазины, где не соблюдались требования об обеспечении социальной дистанции — в частности, не была нанесена разметка для покупателей. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Протоколы об административном нарушении составлены в отношении руководства 18 магазинов, передает телеканал "Россия 24".

Немерюк назвал крайне важным осознанное соблюдение бизнесом, в первую очередь продуктовыми магазинами, эпидемиологических норм на период карантина, передает ТАСС. Специальная разметка, по его словам, должна быть нанесена во всех торговых залах магазинов столицы без исключений.

Нарушения в виде отсутствия такой разметки он потребовал устранить в кратчайшие сроки, добавив, что проверки будут проводиться постоянно, а к злостным нарушителям власти будут применять более жесткие меры вплоть до крупных штрафов и приостановки деятельности.

Тем временем в Объединении административных технических инспекций сообщили "Интерфаксу", что с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина оштрафованы 30 жителей Москвы. Все нарушители помещены на принудительное лечение в обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве.

По словам представителя организации, только за прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4 случая нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом COVID-19, находившимися на домашнем лечении. Дома разрешено лечиться москвичам, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, протекает в легкой форме. Нарушителей ждет принудительная госпитализация.