Историк моды Васильев госпитализирован в Коммунарку

12.04.2020, 12:16, Новости дня

Историк моды Александр Васильев проходит курс лечения от двусторонней пневмонии в больнице в Коммунарке.

«Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6 °С.», – рассказал Васильев RT.

Он также уточнил, что сдал тест на коронавирус, но результат анализа пока не пришел.

Напомним, в конце марта Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу. В понедельник его выписали с отрицательными результатами на коронавирус.

Бабкина госпитализирована с пневмонией, она получает всю необходимую медицинскую помощь, а для большей результативности погружена в искусственную кому.

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