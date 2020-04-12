Мнение: Главный герой России Ильназ Иматдинов: он заразится COVID-2019 – и излечится своей вакциной

12.04.2020, 12:15, Разное

Разработчик вакцины, некогда молодой вундеркинд, а сейчас просто очень молодой и почти гениальный ученый, Ильназ Рамисович Иматдинов настолько уверен в успехе собственной вакцины, которую разрабатывал вместе со своими коллегами, что вошел в число 60 добровольцев. Показательно его кандидатская. «Конструирование и клонирование искусственных генов, кодирующих иммунодоминантные белки вируса лихорадки долины Рифт». Молодого ученого, который с юности брал призовые места на всех биологических олимпиадах, заразят коронавиром SARS-CoV-2, а потом он излечится от болезни с помощью его же вакцины. Совсем, как врачи в древности, прививали себя и заражали опасным вирусом, Ильназ собирается поступить точно так же.

Всего добровольцев – 60. Отряд их сформирован. Причем, желающих стать героями, было очень много. Но выбирали по двум принципам:

Рисковать будет сам разработчик, уверенный в безопасности и эффективности вакцины. Он сказал о ней следующее: «Мы взяли за основу последовательность, кодирующую поверхностный шип у вирусной частицы, из множества которых и образуется так называемая корона. Мы его оторвали, и поместили ген, кодирующий данный белок, в геном клеток-продуцентов. То есть таким образом мы теперь можем нарабатывать белок в неограниченных количествах в безопасных условиях». И конечно, он уверен в успехе.

Также рисковать будут люди молодые и здоровые с хорошим иммунитетом. Их, кстати, набирали не только в Новосибирской области, но и со всей России. Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов специально подчеркнул, что клинические исследования проводятся на здоровых людях «с соблюдением утвержденного протокола». Протокол довольно строгий – включает и разновидности генома испытуемых – он должен быть разным, чтобы вакцина действовала на всех. Убивать никого не хочется, как вы понимаете. Но всякое бывает в такого рода испытаниях.

Процесс разработки вакцины многим кажется очень коротким. В самом деле, профессора-вирусологи и эпидемиологи говорили, что процесс займет год-полтора-два. Но ее уже успели испытать на мышах, хорьках, приматах, а теперь будут испытывать и на людях. И процесс этот срочный – потому что вакцина нужна человечеству.

29 июня Ильназ Иматдинов получит сразу несколько уколов. И либо через некоторое время станет героем для всего мира. Либо мы о нем больше ничего и никогда не услышим. Разве что в народной памяти он останется на какое-то время… Хочется верить, что все у Ильназа и его коллег получится.

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