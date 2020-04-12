 

Oppo решила сделать квадратную камеру в стиле iPhone 11 оригинальной

12.04.2020, 12:09, Разное

Разработчики, представляющие бренд Oppo, смогли создать особую версию камеры по аналогии с iPhone 11, а главное отличие заключается в оригинальном внешнем виде. На фотографиях нового девайса A92s, объективы на задней панели устройства размещены в виде буквы «Х».
Стоит напомнить, что презентация смартфона Oppo A92s состоится в 2020 году. Новинка имеет сходства и с флагманом от Apple, а также со смартфоном Google Pixel 4 – с данным гаджетом у них похожие боковые рамки. По сведениям зарубежного инсайдера Xiaomishka, аппаратной основой Oppo A92s является процессор MediaTek Dimensity 800, количество оперативной и постоянной памяти – 8 и 128 Гб соответственно.

Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп, основной – 48 Мп (при этом, основная камера разделена на 4 объектива). Кроме того, аппарат оснащен батареей емкостью на 4 000 мАч.



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