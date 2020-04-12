Все популярные диеты эффективны. В течение одного года

12.04.2020, 12:06, Разное

У наиболее известных диет, которые предлагают для борьбы с лишним весом и профилактики болезней сердца и сосудов, действительно есть эффект. Следуя им, можно снизить вес и облегчить факторы риска заболеваний. Но их действие вряд ли сохранится дольше года. Об этом свидетельствует крупный научный обзор, опубликованный в The BMJ.

Что сделали ученые

Международная группа исследователей фокусировалась на 14 популярных диетах, среди которых были палеолитическая диета, зональная диета, диета Аткинса, DASH-диета. Они провели анализ 121 исследования, в котором сравнивались действия какой-либо из этих диет с обычным питанием.

В общей сложности, в этих исследованиях участвовало около 22 тысяч человек. Ученых интересовало, как менялись вес и показатели факторов риска сердечно-сосудистых болезней (в первую очередь, уровень холестерина и артериальное давление).

Облегчение было кратковременным

Все рассмотренные диеты приводили к некоторому снижению массы тела: в среднем через полгода люди теряли 4 килограмма. Вслед за уменьшением веса отмечались улучшение уровней глюкозы и «вредного холестерина» в крови, показателей артериального давления.

Диеты действовали не одинаково. Например, на уровень липидов в крови сильнее всего влияли средиземноморская диета и низкожировые диеты. Максимальной потере веса за полгода способствовала диета Аткинса.

Эффекты каждой из этих диет практически исчезали через год после начала следования им. Участники исследований снова набирали вес, факторы риска сердечно-сосудистых болезней снова возвращались к прежним показателям.

Ученые предполагают, что такая динамика объясняется тем, что приверженность людей к диете была гораздо больше в первые месяцы. Они отмечают, что нельзя точно судить о том, оказывает ли долгосрочный эффект на здоровье зафиксированное краткосрочное улучшение показателей глюкозы и липидов крови.