Мнение: Сроки эпидемии

12.04.2020, 12:05, Разное

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. Такое мнение выразил в интервью Nation News доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он согласился с прогнозом советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, добавив, что спада следует ожидать не раньше июня.

В отсутствии лекарства единственным фактором снижения числа заболевших и прекращения эпидемии может быть заражение большей части населения страны. Другого способа самопроизвольного угасания и прекращения эпидемии нет. Если в июне эпидемия пойдет на спад, то она, конечно, еще будет продолжаться какое-то время – два-три месяца, но в целом ситуация уже стабилизируется.

Всё это означает, что официальные данные о численности заболевших – полная чушь. В реальности уже значительная часть населения страны в неявной форме уже переболела, и к июню число ранее заболевших превысит число неинфицированных. После чего эпидемия естественным образом пойдет на спад. Кроме того, не нужно забывать, что передаваясь от одного человека к другому, вирус постоянно мутирует во все менее летальную форму, а потому 50% заболевших – это практически гарантия для оставшихся, что они переболеют либо в легкой форме, либо вообще незаметно для себя. Конечно, будут и те, кто по состоянию здоровья и количеству сопутствующих заболеваний будет болеть тяжело, но в целом никак иначе эпидемия сама себя не прекращает.

Конечно, это никак не мешает имитировать борьбу с эпидемией. Ничего другого, как реагировать на последствия, не остается. Был короткий период, когда можно было заблокировать распространение инфекции, локализовав немногих ее носителей, но он упущен. Теперь распространение не остановить никак. Правда, ожидать от власти, что она выйдет и честно скажет обо всем, нелепо.