Мнение: Коронавирус: теория заговора или теория некомпетентности США?

12.04.2020, 12:00, Разное

Майк Помпео, между прочим, госсекретарь США, на полном серьезе говорит, пока в Нью-Йорке хоронят уже в братских могилах погибших от короновируса (а также тотального бардака в т.н. «западной эффективности») о, держитесь, лидерстве Штатов и их несравненной щедрости в борьбе с новой заразой, которая поразила планету. И все бы неплохо, можно даже сказать, хорошо – но, во-первых, несмотря на все старания Трампа, который называет коронавирус «китайским» – до сих пор нет ясности, откуда началось заражение и не был ли этот вирус выведен искусственно, а также, во-вторых, если действительно это дело рук США – то возникает вопрос уже о тотальной некомпетентности спецслужб последней сверхдержавы, потому что на хитрый план это несколько не похоже.

Да, да, в книге «Синий реванш» Андрея Максимушкина описан более свирепый сценарий, но все равно очень похожий, если руководствоваться теорией заговора. В романе хитрые агенты хитрых специальных служб, разумеется, США, выводят, а потом заражают планету таким образом, что страшная болячка поражает в основном население не белой расы. Выгода очевидна – одномоментно из гонки за мировое лидерство вылетает Китай, что, кстати, тоже наводило на некоторые выводы и в нашей реальности, пока, правда, Поднебесная не показала свою сумасшедшую эффективность на фоне провала западных демократий, а также – вполне себе в «цивилизованных» традициях под раздачу попадали и негры. И, вот, кстати, по этому, второму пункту – у нас много-много новостей и, скажем так, не очень хороших.

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