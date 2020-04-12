Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, как оформить спецпропуска

12.04.2020, 11:53, Новости дня

Жители Москвы и Подмосковья смогут получить спецпропуск на передвижение с помощью телефона горячей линии и по СМС, сообщают власти.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, те, у кого нет возможности воспользоваться интернетом или отправить СМС, должны будут позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77 и продиктовать свои данные и цель поездки, передает ТАСС.

Немерюк уточнил, что оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо записать на бумагу. Затем москвичу нужно будет продиктовать или показать этот номер полицейскому при необходимости.

Он уточнил, что оформление пропусков требуется пока только для поездок – на автомобиле, мотоцикле, такси, метро или наземном общественном транспорте. Для пешего передвижения такой необходимости нет.

В свою очередь жители Московской области для получения пропуска смогут обратиться по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить СМС на короткий номер 0250, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

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