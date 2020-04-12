 

Ведущий эпидемиолог Китая дал прогноз относительно точки перелома пандемии коронавируса

12.04.2020, 11:53, Разное

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань сообщил, когда в мире наступит точка перелома пандемии коронавируса. По его мнению, этого события стоит ожидать уже через две недели, если пандемия будет развиваться в прежнем темпе.
Чжун Наньшань отметил, что в КНР ситуация была более прогнозируемой, если ее сравнивать с текущей обстановкой в других странах. Там на развитие пандемии коронавируса могут повлиять многочисленные непредвиденные факторы, способные усугубить обстановку.

Однако китайский эпидемиолог уверен в своих прогнозах, полагая, что без кардинальных изменений точка перелома наступит только через две недели. При этом он объяснил, что современная пандемия коронавируса отличается от других вспышек инфекционных заболеваний, например, «испанки» (испанский грипп), произошедшей в 1918 году, когда не предпринималось ограничительных мер. Специалист называет правильным жесткие действия властей, они помогут быстрее одолеть эпидемию, пишет «Газета Кемерова».



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