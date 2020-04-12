Мнение: Личные вещи Ивана Грозного

12.04.2020, 11:50, Разное

Какие предметы, принадлежавшие знаменитому тирану, уцелели до наших дней? Как это им удалось, несмотря на 400 с лишним лет?

Шапка Казанская

Русская «корона», которая была изготовлена для Ивана Грозного в 1550-х годах по образцу знаменитой Шапки Мономаха. Ее создали в знак покорения царем Казанского ханства и превращения его в Казанское царство.

Как она уцелела?

Чудом. В Смутное время поляки, а также всякая семибоярщина знатно пограбили царские сокровищницы Кремля. Из 6 золотых шапок, имевшихся у Ивана Грозного (знаем по летописям), уцелела только она, плюс Шапка Мономаха, да еще одна, которую вскоре все равно разобрали на ювелирные запчасти. В следующий стрессовый период для русской казны, когда Петр Первый избавлялся от всякого древнерусского барахла, Казанская шапка уже почиталась как вторая по древности после Мономаховой, и на нее не покушались.

Сегодня в Оружейной палате хранится 7 сохранившихся шапок



Трон

В Оружейной палате сохранился привезенный из Европы трон XVI века, сделанный из белой слоновой кости. Он известен под прозвищем "Костяной трон Ивана Грозного". Не верьте прозвищу: никаких доказательств того, что царь на нем сиживал, не существует. А прозвище прилипло при коммунизме из-за статуи Марка Антольского, который в 1875 году изваял царя из мрамора на этом предмете мебели.

Слева: костяной трон в Оружейной палате; справа: М. Антокольский. "Иван Грозный".



Сегодня искусствоведы уверены, что реальный сохранившийся трон Ивана Грозного — другой. Забавно, что как и предыдущий, он приписывается совсем другому монарху, еще более древнему. Прозывается он "Мономахов трон" и стоит в Успенском соборе Московского Кремля. Это так называемое "царское место" — там, за загородочкой, цари находились во время богослужений. Удобно, не толкаются, скамеечка есть…

Трон считается шедевром древнерусской резьбы по дереву. Его боковые стенки украшены историей о привозе на Русь царских регалий — шапки Мономаха, барм (парадного оплечья) и других предметов. Шатер над троном — тоже великолепная работа. Царское место было изготовлено в 1551 году, так что Иван Грозный гарантированно там сидел, порой по несколько раз в день.

Хотя в Успенском соборе похозяйничали и поляки в 1612 году, и французы двести лет спустя, то, что трон был не золотой, а деревянный, его уберегло от разрушений. Впрочем, могли и на дрова вполне пустить. Повезло!

Образок

Про украшения очень трудно достоверно утверждать, носил их тот или иной человек. Железное доказательство: если вещь нашли в гробу, или он написан в ней на портрете, или на ней сделана памятная гравировка (и то, в последнем случае может быть подлог). Но бывают и способы доказать, что вещь принадлежала человеку и без всего этого: если надпись есть, но она как бы невидимая.

Такова ситуация вот с этим шейным украшением, который по-научному называется панагия. Это камея, вырезанная на сардониксе, и украшенная роскошной оправой.

Как доказывают, что это личная вещь Ивана? Судя по стилю и технике, она точно была сделана мастерами Оружейной палаты, причем около 1547 года. То есть время и место совпадают, также как и невероятная роскошь предмета. На нем изображен святой Иоанн Креститель Ангел пустыни — небесный покровитель царя, в честь которого он был крещен. На обратной стороне было изображение святого Тита, в день которого Иван Грозный был рожден. Крестить его Титом, конечно, не могли — царей с таким именем не бывает; но почитал его он всю жизнь. Таких совпадений не бывает, вещь точно царская.

Одежда

Известно, что царь под старость стал замаливать свои грехи, и принялся уничижать свою плоть, все время молился, каялся, постился. И носил неудобную одежду. Вот как эта колючая власяница.

Данный предмет, сфотографированный мною собственноручно (звиняйте за фиговую фоточку, отсвечивало), хранится в музее Александровской Слободы, где царь проживал часто подолгу.

Говорят, что власяница сохранилась с XVI века. Я лично считаю, что это вранье, и экспонат подложный, с целью привлечения туристов. Но пусть будет тут, для полноты впечатлений.

Череп

Ну а с этим никак не поспоришь: нет ничего, более гарантированно принадлежащего человеку, чем его кости. В мае 1963 года великий антрополог академик Герасимов вскрыл могилу царя в Архангельском соборе. И забрал его череп, чтобы сделать по нему скульптурный портрет-реконструкции. На данном фото вы можете видеть этапы создания портретного бюста.

Еще в могиле нашли небольшой кубок синего венецианского стекла, наверно, из-под миро, который стоял в изголовье. Среди костей — остатки тканей, по которым примерно восстановили (гипотетически), в чем царя похоронили. Это было простое монашеское одеяние, без украшений.

Куда делся синий бокал — я не нашла. Останки тканей были слишком крохотными, показывать в витринах их бесполезно.

В Музеях Кремля, а также в других музеях, даже в Стокгольмском, есть еще немало предметов, которые связывают с именем великого и грозного царя. Но относится к ним надо с осторожностью, проверяя все. Ведь так часто славу или стоимость старинной вещи стараются увеличить, приписывая ее знаменитости.