Харви Вайнштейну предъявлено новое обвинение сразу после выписки из больницы

12.04.2020, 11:40, Разное

По сообщениям американского кино-издания Variety, в прокуратуре Лос-Анджелеса сейчас рассматривается еще одну дело, где главный обвиняемый — Харви Вайнштейн, которого вновь уличают в насильственных действиях сексуального характера. На этот раз речь идет о случае, произошедшем 10 лет назад в одном из отелей Беверли-Хиллз. Допрос потерпевшей прошел еще в октябре 2019 года, а после этого женщина предоставила доказательства того, что преступление произошло в пределах срока исковой давности. По одному лишь этому делу продюсер может получить еще до 4 лет лишения свободы.

В последний месяц Харви Вайнштейн находился в штате Нью-Йорк, где начал отбывать тюремный срок по озвученному месяц назад приговору. затем 23 марта стало известно, что он заразился вирусом COVID-19, и Вайнштейнта в тяжелом состоянии перевели под медицинское наблюдение. 10 апреля канал Fox News сообщил, что он благополучно вылечился, выписан из карантина и вернулся в тюрьму. В ближайшее же время Харви Вайнштента собираются экстрадировать в Лос-Анджелес, где он предстанет перед судом по четырем другим обвинениям — теперь уже речь идет об инцидентах, произошедших в 2013 году. Всего же — с учетом эпизодов за 2010-й и 2013-й годы — экс-продюсеру сейчас грозит лишение свободы сроком уже до 29 лет.

Харви Вайнштейн перед зданием суда во время одного из слушаний

Напомним, что 25 февраля, после 5 дней непрерывных слушаний Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии в штате Нью-Йорк. На слушание Вайнштейн прибыл в сопровождении адвокатов — он передвигался с помощью ходунков из-за проблем со спиной, полученных в автокатастрофе год назад. Казалось, экс-продюсера не удивил и не расстроил приговор, который сулил ему 23 года лишения свободы. По словам адвокатов, Харви даже повезло — он был оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах (угрозы оружием, нанесение травм, несовершеннолетняя жертва или повторный случай сексуального насилия), которые караются пожизненным заключением. Теперь же ситуация экс-продюсера может измениться не в лучшую сторону.

Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных преступлениях против более 80 женщин, среди которых известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. По словам некоторых из них, Вайнштейн на протяжении многих лет совершал над ними действия насильственного характера. Экс-кинопродюсер своей вины не признал. Во время суда он заявил, что не домогался до своей бывшей ассистентки Мими Хэйли и не насиловал начинающую актрису Джессику Манн – женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы. И после этого на протяжении нескольких лет поддерживали с ним связь и вели интимную переписку. Манн и ее юристы настаивали, что изнасилование произошло в 2013 году. Мими Хэйли утверждала, что подверглась нападению в том же году, когда Харви пригласил ее к себе домой на Манхэттене.