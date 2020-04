“Мы вместе”: Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие артисты провели концерт в Большом театре

12.04.2020, 11:39, Разное

Новое время диктует новые правила, в том числе и организации значимых событий, которые в последний месяц отменились как в столице, так и по всей стране. Исключение решено было сделать для концерта-марафона “МЫ ВМЕСТЕ”, посвященного всем тем, кто сейчас сражается за жизни заболевших вирусом COVID-19 и находящихся в изоляции горожан: врачам, волонтерам, а также всем, кто и сегодня выходит на работу, чтобы жизнь в городах продолжалась. Выразить свою благодарность этим героям нового времени в этот вечер решили Константин Хабенский и Евгений Миронов, Юлия Пересильд и Александр Петров, Полина Гагарина и Дима Билан, Сергей Полунин и Дениц Мацуев, Владимир Машков и Юрий Башмет и многие другие артисты.

Константин Хабенский и Юрий Башмет Александр Петров Дима Билан Полина Гагарина Юлия Пересильд Евгений Миронов

Какие-то из участников “появились” на сцене лишь виртуально: во время концерта на расположенных позади сцены экранах транслировались приветствия Веры Васильевой, Василия Ланового, Юрия Соломина и Александра Ширвиндта, гимнастки Ларисы Латыниной, хоккеиста Владислава Третьяка, а также режиссёра Андрея Кончаловского. Ведущие же мероприятия — Андрей Малахов и Дарья Златопольская — в зале как раз присутствовали. Выходя на сцену, Дарья отметила:

Мы в России сталкиваемся с испытаниями не впервые. Но так уж мы устроены, что какими бы ни были обстоятельства, которые нас могут разъединить, мы всегда ещё сильнее объединяемся. Большой театр всегда был визитной карточкой России. Сегодня он стал по-настоящему народным театром, он открыл двери для артистов абсолютно всех жанров. Есть такое слово из нашего советского прошлого “солидарность”. Оно означает наше единение и твёрдость. И наш концерт сегодня – это концерт солидарности и благодарности тем, кто, рискуя своим здоровьем, помогает нам справиться с общей бедой.

Андрей Малахов и Дарья Златопольская

Концерт “МЫ ВМЕСТЕ”

Сергей Гармаш Николай Басков Михаил Боярский Константин Райкин Тамара Гвердцители

В знак солидарности выходящие на сцену звезды представляли известные хиты из собственного или же классического репертуара: когда песни, когда стихи, а когда и танцевальные номера. Юлия Пересильд исполнила композицию Анны Герман “Город влюблённых людей”, Александр Петров прочел “Пролог (Я разный)” Евгения Евтушенко, Евгений Миронов спел песню “Журавль по небу летит” вместе со скрипачом Вадимом Репиным, Сергей Полунин станцевал под композицию Hozier — Take me to Church, а Светлана Захарова — под трек Revelation. Связывались с учатсниками концерта по видеосвязи и главные герои меропрятия: сами врачи, которые выразили свою благодарность тем, кто сидит дома и тем самым помогает им исполнять свою работу.

Сергей Полунин Светлана Захарова Игорь Крутой Дмитрий Певцов Константин Хабенский

Завершился этот музыкальный марафон словами актера Владимира Машкова, который вышел на сцену в заключение концерта:

Дорогие врачи, медсёстры, нянечки, дорогие волонтёры. Огромное вам спасибо за всё, что вы делаете для нас. Всё, что происходит сегодня в мире, это, конечно, временные трудности. Наступит день, мы все пойдём по своим делам. У нас будет возможность посетить театры, музеи, библиотеки и кино. Всё это – вопрос времени. Я хочу вам напомнить замечательное стихотворение Андрея Вознесенского. Оно о ценности времени. Кто знает, читайте вместе со мной. Мы же вместе.

Сказав это, художественный руководитель театра “Табакерка” прочел стихотворение “Не забудь” — под под мелодию из фильма “Три тополя на Плющихе” на аккомпанементе трёх роялей, за которыми сидели Денис Мацуев и финалисты конкурса “Синяя птица” Иван Бессонов и Елисей Мысин.

Владимир Машков Николай Расторгуев Олег Газманов Концерт “МЫ ВМЕСТЕ”