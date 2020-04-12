Учёные из Гонконга: «Коронавирус похож на ниндзя и продуцирует в 5 раз больше патогенов»

12.04.2020, 11:30, Разное

Научные сотрудники университета Гонконга продолжают заниматься изучением COVID-19, на этот раз проведя уникальный анализ тканей лёгких заболевших. По результатам исследования учёные констатировали: коронавирус продуцирует впятеро больше патогенов, чем любой другой смертельный тип возбудителя инфекции, включая SARS, а по своему действию в организме он сравним с «ниндзя».

Выводы специалистов публикует авторитетное англоязычное издание Гонконга South China Morning Post. Как выяснили учёные, Sars-CoV-2 во время размножения продуцирует новые патогены, увеличивая их в 100 раз на протяжении двух суток, тогда как соответствующие показатели для вируса SARS (Тяжёлый острый респираторный синдром) как минимум впятеро меньше. Кроме того, иммунные реакции организма на COVID-19 – более медленные, чем в других аналогичных случаях.

«Коронавирус действует, как ниндзя. Он стремительно перемещается и размножается в организме, вызывая более низкий уровень интерферонов и воспалительных реакций», – отметил соавтор исследования Джаспер Чан Фок-Ву.

Именно из-за зачастую лёгких симптомов или даже полного их отсутствия заболевание так трудно теперь сдерживать, а потому учёные призвали коллег со всего мира ускорить работы по созданию вакцины против вируса COVID-19. Согласно оценке исследователей, пандемия должна быть сдержана не позднее начала июля, иначе ситуация примет угрожающие масштабы.