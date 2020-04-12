 

«Журналисты сейчас очень рискуют»: Андрей Разин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Корчевникову

12.04.2020, 11:30, Разное

Отечественный музыкальный продюсер Андрей Разин на странице в Instagram пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом актёру и телеведущему Борису Корчевникову. Руководитель группы «Ласковый май» отметил, что сейчас журналисты очень рискуют, так как «работают на передовой» практически наравне с медиками.
В одной из недавних публикаций в соцсети Андрей Разин разместил фото Бориса Корчевникова. В подписи к посту продюсер констатирует, что очень переживает за ведущего, заразившегося коронавирусом. На фоне продолжающего распространяться в РФ и в мире COVID-19 больше всего подвергаются опасности врачи и журналисты, считает Разин. Люди данных профессий в отличие от остальных не могут соблюдать рекомендованный режим самоизоляции, а потому ежедневно рискуют здоровьем. Медики спасают жизни инфицированным гражданам, журналисты освещают ситуацию с пандемией, фактически «работая на передовой», а телеведущие принимают участие в съёмках программ, чтобы сделать пребывание людей в период социального дистанцирования менее скучным и однообразным.

В завершение поста Андрей Разин обратился к Борису Корчевникову с пожеланиями скорейшего выздоровления, а к врачам – с просьбой сделать всё возможное для того, чтобы ведущий быстрее поправился и вернулся на экраны.



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