 

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

12.04.2020, 11:30, Новости дня

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, ее состояние стабильное, сообщил представитель артистки Константин Сергеев.

«Ситуация стабильная, ей стало намного лучше. Она под наблюдением врачей… Можно сказать, что это микроинсульт… Почувствовала она себя плохо, наверное, дня два назад, но это же не то, что человек там потерял сознание и уехал на скорой», – цитирует РИА «Новости» Сергеева.

Он выразил надежду на скорейшее выздоровление артистки. 

«Мы все прекрасно надеемся, что все будет хорошо. Она на связи», – заключил Сергеев.

Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в одну из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом. Концертный директор артистки отказался комментировать эту информацию.

Ранее Буланова рассказала об экстренной госпитализации вместе с сыном Никитой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / США отсрочили санкции против «Группы ГАЗ»

03.02 / Компактный складной смартфон Samsung показали на видео

21.03 / Туристы из РФ и Белоруссии рассказали, как застряли в Марокко

28.03 / В Петербурге началась проверка выполнения барами мер по борьбе с COVID-19

09.04 / Обмен удерживаемыми лицами произойдет до Пасхи – Офис президента Украины

10.04 / Памятник маршалу Коневу может быть передан России

21.02 / Представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

17.02 / Константинополь осудил инициативу Иерусалимского патриарха

17.02 / Экс-советник Порошенко оскорбил голосовавших за Зеленского военных

14.02 / Автоновости: Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda XR-V в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска