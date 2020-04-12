 

В Microsoft назвали Xbox лучшей в противостоянии консолей нового поколения

12.04.2020, 11:30, Разное

Японская транснациональная корпорация Sony раскрыла спецификации приставки PS5. Билл Стиллвелл, ранее занимавший пост руководителя подразделения компании Microsoft по разработке Xbox, считает, что их продукт лучше, чем у конкурентов, поэтому является несомненным победителем в противостоянии консолей нового поколения.
Специалист говорит, что в ходе премьеры PS5 компания Sony показала не слишком удачный выбор параметров для новой генерации консоли. В целом Стиллвелл видит у конкурентов довольно «крутые технологии», но тем не менее уверен в превосходстве новой Xbox над японской консолью. Разработчики Microsoft в ходе создания своего продукта проделали «огромную и фантастическую» работу, чтобы стать несомненным победителем в «противостоянии консолей нового поколения».

О том, чья же приставка в итоге окажется более востребованной и популярной у геймеров, вероятно, можно будет судить уже после выхода PS5 и Xbox Series X. На сегодняшний момент продукты обоих производителей имеют свои армии поклонников и победителя противостояния эксперты пока назвать затрудняются.



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