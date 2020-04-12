 

Володин поздравил россиян с Днем космонавтики

12.04.2020, 11:25, Разное

“108 минут полета вокруг Земли первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина навсегда изменили мир. В истории человечества началась эра покорения космоса”, – отметил Володин.

Он напомнил, что у истоков космической жры стояли выдающиеся ученые, инженеры, конструкторы, рабочие. Благодаря их самоотверженному труду и смелым решениям было обеспечено лидерство нашей страны в освоении космоса. Сегодня их дело продолжает новое поколение космонавторов, исследователей и специалистов, подчеркнул спикер Госдумы.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле “Восток-1” впервые в мире отправился в космос и облетел вокруг Земли. Его полет длился 1 час и 48 минут.

В апреле 1962 года Президиум Верховного Совета СССР установил 12 апреля новый праздник – День космонавтики. В 2011 году ООН официально провозгласила эту дату Международным днем полета человека в космос.



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