Мнение: Ульяновские кустарники

12.04.2020, 11:20, Разное

Глава Ульяновска заявил https://tjournal.ru/news/158231-1488-kustarnikov-vysadyat-v-ulyanovske-k-prazdnovaniyu-dnya-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne?comment=3287280, что ко Дню Победы высадят 1488 кустарников.

И это не фейк – заявление висит на сайте администрации Ульяновска http://ulmeria.ru/ru/news/20200409/105490

По наводке Юрия Пашолока https://yuripasholok.livejournal.com/12701938.html

Для тех, кто не в курсе:

«1488» (а если быть точнее, «14/88») — это зашифрованный лозунг ультраправых скинхедов, расшифровывающийся следующим образом:

«14» — это отсылка к лозунгу, придуманному американским националистом Дэвидом Лэйном, впервые появившемся в его эссе «88 заповедей» и состоящем из 14 слов, которые звучат следующим образом: «We must secure the existence of our people and a future for white children» (перевод: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей»). Такая расшифровка числа является общепризнанной, но не единственной. Существует, например, «адаптированная» русская расшифровка, согласно которой «1» и «4» — это порядковые номера букв в алфавите, с которых начинается имя Адольфа Гитлера. Но это, конечно, просто совпадение.

«88» — тут на равных правах правах располагаются две расшифровки. О первой вы уже сами могли догадаться по названию манифеста Дэвида Лэйна, повторюсь, «88 заповедей». Но дело в том, что это количество, очевидно, было подогнано Лэйном искусственно, так как «88» также расшифровывается как «Heil Hitler» («8» — порядковый номер буквы «H» в английском алфавите).

Дэвид Лэйн умер в 2007 году в тюрьме штата Индиана. За всё время заключения он написал множество книг по теории заговора и теории нацизма, которые, однако, не сыскали такой славы, как «88 заповедей».

Очевидно, что в Ульяновске выявлен новый штамм коронавируса, который мутировал и теперь поражает не легкие, а мозг.

Причем, нечто подобное уже было.