 

Почти 85% новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 65 лет

12.04.2020, 11:16, Новости дня

В Москве за последние сутки зафиксировали 1306 новых случаев заражения коронавирусом, почти 85% заболевших младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Среди новых заболевших 45% – от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10,5% – от 66 до 80 лет, 5% – старше 80 лет, 3,5% – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – сообщил штаб в Telegram.

В штабе отметили рост не только числа госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни. 

«Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе», – говориться в сообщении.

Отмечается, что в столице для приема больных с коронавирусом работают не только городские, но и федеральные, и частные клиники. По мере необходимости их число будет увеличено.

В РФ за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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