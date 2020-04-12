Анастасия Волочкова об обвинившей её в алкоголизме Дане Борисовой: «Мелкая сошка и плебей»

12.04.2020, 11:09, Разное

Отечественная телеведущая и участница скандальных ток-шоу Дана Борисова обвинила балерину Анастасия Волочкову в алкоголизме. В ответ танцовщица назвала оппонента «мелкой сошкой и плебеем».

В одном из недавних эфиров программы «Ты не поверишь!» Анастасия Волочкова прокомментировала слова Даны Борисовой о том, что она якобы злоупотребляет алкоголем, вследствие чего нуждается в профессиональной помощи. Балерина отметила, что ежедневно занята многочасовыми репетициями, поэтому у неё просто нет времени следить за высказываниями «мелкой сошки и плебея», а также других людей, завидующих её «стройности, успешности и привлекательности».

Между тем Дана Борисова настаивает, что у Волочковой действительно есть проблемы с алкоголем. Так, ведущая рассказала, что однажды она и скандально известная балерина получили приглашение на участие в съёмках одной из программ, на что она отреагировала нормально, а вот Волочкова категорически этого не желала и «билась головой о стену». Тогда директор танцовщицы подошёл к Борисовой с просьбой уйти из студии, при этом констатировав, что она трезвая, поэтому адекватнее может реагировать на происходящее.