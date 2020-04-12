 

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite уже получил сертификацию NBTC

12.04.2020, 11:09, Разное

В конце осени минувшего года китайский производитель электроники Xiaomi Corporation анонсировал мощные мобильные аппараты Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro со 108-мегапиксельными камерами, и в данной линейке появится ещё одна модель – Mi Note 10 Lite. Этот смартфон уже получил сертификацию NBTC, что говорит о скором его выходе.
Согласно интернет-источникам, кодовое обозначение новинки – M2002F4LG. Сертифицировала её таиландская Национальная комиссия по вещанию и телекоммуникациям. Xiaomi Mi Note 10 Lite будет работать на процессоре Snapdragon 730G с 8-ю вычислительными ядрами Kryo 470, тактовая частота – 2,2 ГГц, графический ускоритель – Adreno 618.

Как уточняется, объёмы ОЗУ и ПЗУ модели составят, соответственно, 6 Гб и 128 Гб, а ёмкость аккумуляторной батареи – 5 260 мА·ч. Mi Note 10 Lite будет поддерживать быструю 30-ваттную подзарядку. Экранная диагональ – 6,47 дюйма, речь идёт о Full HD+ AMOLED.

В отличие от «сородичей», новая модификация смартфона получит 64-мегапиксельную основную камеру с двумя сенсорами по 8 Мп и датчиками на 2 млн и 5 млн пикселей. Работой Mi Note 10 Lite будет управлять Android 10, дополненный фирменной надстройкой MIUI 11. О стоимости гаджета, даже примерной, пока не сообщается.



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