В РФ за сутки коронавирусом заразились 2186 человек

12.04.2020, 11:09, Разное

За минувшие сутки в РФ прибавилось рекордное для страны число граждан, заразившихся коронавирусом – 2 186 человек. При этом справиться с заболеванием удалось 246 пациентам, а скончались от инфекции за это время – 24.

Более всего людей, подхвативших COVID-19, находятся в столице. За прошедшие сутки прирост инфицированных там составил 1 306 пациентов. За всё время эпидемии из больниц страны выписано 1 291 граждан, победивших недуг, а число скончавшихся за этот период – 130 человек. Всего же в РФ на сегодняшний день известно о 15 770 инфицированных коронавирусом.

Новые на 12 апреля зараженные люди находятся в 52 субъектах федерации. В зоне риска, как и прежде, – люди из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, но внезапно к ним прибавилась и Мурманская область, на территории которой за сутки выявили 61 заболевшего. Далее по этому критерию следует Нижегородский регион – 42 инфицированных.