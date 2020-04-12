 

Личное: Две полоски от покойника

12.04.2020, 11:06, Разное

До тупоголовой инстасамки-вдовы из Ростова Кати Диденко вдруг дошло очевидное: хайп-то закончился, и она теперь никому не нужна!

Зря, что ли, муж-то суициднулся в лёд? Ипотека не выплачена, а деньги на ботов-подписчиков все потрачены.


Фото: Соцсети

Непростая ситуация, да. Хайп длится неделю, а потом ты, в лучшем случае, выходишь замуж за телеоператора, как Шурыгина.

Ни денег, ни слав — один позор. Что делать, коли жизнь обделила тебя даже зачатками разума?

Ну, наверное, зачать через полтора месяца после смерти мужа!

Блогерка Диденко сняла очередное похабное видео. Нассала на тест в прямом эфире и показала всем 2 полоски.

Откуда две полоски, картинно возмущается Катя-вдова? Я ведь пью таблетки для противозачатия!

«Не может быть, я же пью таблетки! Не пОняла прикола.», — жеманно воскликнула говорящая писька.

Видео: Соцсети

Тест, понятное дело, оказался сестры. Извращенцев драть Катю с кривыми зубами пока не нашлось.

Напомню, все похоронные деньги Диденко планирует потратить на имплантацию сисек — нет, ну а что? — жизнь продолжается, а она пьёт противозачаточные пилюли!

К чему это я? Ах, да: как вы относитесь к возвращению карательной психиатрии и принудительной госпитализации душевнобольных?

Источник: Лена Миро



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