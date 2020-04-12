 

Возрожденный смартфон Moto Razr получил золотую версию

12.04.2020, 10:55, Новости дня

В США поступил в продажу новый возрожденный смартфон Motorola Razr, который будет предлагаться в уникальном оттенке Blush Gold.

В свою очередь, к моменту официального выхода устройства было возможным приобрести гаджет лишь в цвете Noir Black без какой-либо альтернативы. Несмотря на эксклюзивность новой версии смартфона, его цена сохранилась на прежнем уровне и составляет 1500 долларов. Возрожденный смартфон Motorola Razr может похвастаться мощным чипом  Qualcomm Snapdragon 710 с 6 гигабайтами ОЗУ.

Кроме того, новинка получила 128 гигабайт постоянной памяти. Смартфон получил компактный внешний дисплей с диагональю 2,7 дюйма. Емкость батареи новинки составляет 2510 мАч, а также здесь предусмотрели быструю зарядку на 15 Вт.



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