 

Новые IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с выходом

12.04.2020, 10:55, Новости дня

Сегодня стало известно, что новые флагманы названия iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут задержаться с появлением на рынке.

В свою очередь, базовая версия аппарата появится с соблюдением ранее озвученных сроков, то есть в сентябре нынешнего года. Вместе с тем производитель указал, что причина данного отклонения от сроков связана с пандемией коронавируса, при которой не удается осуществлять работу в установленные сроки и в требуемом объеме.

Что касается более продвинутых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro M, то их планируют теперь представить публике уже к маю 2021 года. Напомним, ранее инсайдеры указали, что новый недорогой смартфон iPhone 9 официально представят уже на следующей неделе.



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