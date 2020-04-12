 

В Китае найдены одни из первых случаев заражения коронавирусом

12.04.2020, 10:53, Разное

Эксперты из США и Китая совместно обнаружили след первых заражений коронавирусной инфекцией нового типа, проанализировав образцы мокроты, взятой у жителей города Ухань. Результаты исследования показали, что распространение COVID-19 началось раньше, чем принято считать сегодня.
Так, всего было изучено 640 образцов мокроты у пациентов с симптомами гриппоподобной инфекции, обратившихся за помощью еще в 2019 году. В девяти образцах исследователи обнаружили следы РНК COVID-19, что указывает на более раннее локальное распространение коронавируса в Китае, начавшееся в январе 2020 года.

Ученые продолжительное время пытаются установить основной очаг эпидемии коронавируса, а также они занимаются определением примерных сроков начала заражения людей. Исследователи склонны считать, что причиной появления нового штамма является рекомбинантный обмен генетическим материалом между разными видами инфекции. Кроме того, штамм мог самостоятельно эволюционировать в течение длительного времени.



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