Рассекреченные документы о первом выходе в космос

12.04.2020, 10:50, Разное

Время первых: еще одна космическая победа СССР

Первый выход человека в открытый космос 18 марта 1965 г. стал еще одной победой Советского Союза в космической гонке с США. Ее почти что вырвали из рук американцев — сроки подготовки и испытаний свели до минимально возможных. И не зря: всего через два с половиной месяца американский астронавт Эдвард Хиггинс Уайт повторил подвиг космонавта Алексея Леонова.

Основные подробности полета Алексея Леонова и Павла Беляева известны. Но некоторые детали проясняют рассекреченные документы, которые «Роскосмос» опубликовал к 55-летнему юбилею этого события: это и отчеты, и протоколы совещания руководителей ОКБ-1 под началом академика С. П. Королева, и приказы Госкомитета по оборонной технике СССР, и планы и задачи космонавтов, методики их подготовки, а главное — бортовой журнал космического корабля «Восход-2», заполненный членами экипажа.

Этот корабль-спутник изначально готовился к полету с целью выхода человека в открытый космос. Как указал в отчете Королев: «получение первого практического опыта по пребыванию и деятельности космонавта в космическом пространстве вблизи космического корабля…» После полета стало ясно, что человек может действовать в открытом космосе. Королев предполагал, что в будущем космонавты будут чинить корабли, покидая их, и даже выполнять сварочные работы. Или перемещаться между двумя кораблями.

А. Леонов и П. Беляев. (roscosmos.ru)

Сборка «Восхода-2». (roscosmos.ru)

План выхода корабля на орбиту. (roscosmos.ru)

Восход-2

Экипаж — 2 человека (командир и второй летчик-космонавт)



Вес: 5685 кг



Плановая длительность полета — 1 сутки (фактически получилось на 2 часа и 2 минуты дольше)



Плановое время пребывания космонавта в открытом космосе — 10−15 минут



Диаметр люка шлюза — 650 мм



Пройденное расстояние — 717 300 км



Планируемая высота — 400 км (фактически корабль достиг 495 км)

В 10:00 ракета-носитель оторвалась от стартовой площадки космодрома Байконур. Сразу же после успешного выхода корабля на орбиту космонавты начали готовиться к выполнению главной части миссии. Уже в 11:32 люк шлюза открылся, и Алексей Леонов покинул борт «Восхода-2». «Человек вышел в космическое пространство! Находится в свободном плавании!», — передал сообщение Беляев. Леонов несколько раз отдалялся от корабля на 5 метров — максимальная длина фала, который связывал его с бортом. В эти минуты «Восход-2» летел над территорией СССР. Через 16 минут космонавт вернулся на корабль. Еще один триумф советской космонавтики!

В шлюзе корабля было вмонтировано две 16-мм кинокамеры — они снимали вход и выход Леонова из шлюза. Две телекамеры космического судна снимали уникальные кадры происходящего за бортом. Снимал и сам Леонов, а затем снял камеру с корпуса «Восхода-2» и забрал на корабль.

Леонов в открытом космосе. (roscosmos.ru)

То же. (roscosmos.ru)

Двое в космосе

Судя по отчету Королева, большая часть систем корабля сработала нормально, в том числе система ручного управления, которая спасла экипаж. Однако несмотря на многочисленные испытания, всё отработать и предусмотреть невозможно, особенно если речь идет о новой технике и космических условиях. В ходе полета произошло несколько нештатных ситуаций, в том числе несущих смертельную опасность. К примеру, из-за увеличения давления внутри скафандра во время выхода Леонова в космос он с трудом смог вернуться и пройти через люк, стравив часть кислорода. К тому же, у космонавта поднялись температура, давление, и началась тахикардия. Но в конечном итоге все обошлось.

Другая серьезная проблема возникла на заключительном этапе полета. Когда пришло время возвращаться на Землю, по непонятной причине отказала автоматическая система солнечного ориентирования корабля. Пришлось включать ручное управление, самостоятельно ориентировать судно и включать тормозную двигательную установку. Снизив скорость, корабль спустился с орбиты. Все это сделал Беляев, и тоже впервые в мире. До того посадкой космического корабля управляли автоматизированные системы. Почти чудом избежав риска улететь в космос, «Восход-2» вошел в атмосферу Земли, а затем приземлился в глухой тайге в 180 км от Перми. Произошло это 19 марта в 12 часов 02 минуты по московскому времени. На следующий день до космонавтов добрались спасатели.

Газеты 19 и 20 марта пестрели заголовками о полете. (litfund.ru)

Марка в память полета. (roscosmos.ru)

Конечно, по возвращении космонавты сдали Королеву бортовой журнал. В нем зафиксированы важные технические расчеты и все действия экипажа, даже «записи в б/журнал». Леонов и Беляев проводили технические и медицинские эксперименты (например, измеряли способность глаза воспринимать цвета в космосе и брали вестибулярные пробы), определяли местоположение корабля, фотографировали планету и космическое пространство Космонавты вели переговоры с Землей (в том числе и с Юрием Гагариным), говорили с членами правительства, выходили на телевизионную связь, фотографировали планету и космическое пространство, и даже передавали в эфир приветствия народам Африки, СССР, Кремлю, и даже капиталистической Европе и США передали «дружеские приветствия» и пожелали «мира и благополучия».

Не забывали, конечно, и о естественных потребностях. Например, принимать пищу. Все как полагается — завтрак, обед и ужин. Но и это не все. Реже всего мы представляем космонавтов спящими, но именно так они должны были провести значительную часть времени в космосе. Для компенсации перегрузок и переутомления необходимы были ежечасные перерывы на 15−20-минутный сон. Большие разделы с надписями «СОН» то и дело появляются в полетном задании в бортовом журнале космических путешественников. Но в напряженном и очень насыщенном событиями полете «Восхода-2» космонавтам, по словам Леонова, поспать так и не удалось.

Титульный лист бортового журнала. (roscosmos.ru)

Полетное задание. (roscosmos.ru)

То же. (roscosmos.ru)

То же. (roscosmos.ru)

Материал исследовательской части. (roscosmos.ru)