Первый в космосе

12.04.2020, 10:50, Разное

Гагарина чуть не отчислили из летного училища

В 1955 году Гагарин был призван в армию и направлен на обучение в Чкаловское (ныне г. Оренбург) 1-е военное авиационное училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова. По теоретическим предметам он имел «пятерки», но вот практические занятия давались будущему первому космонавту с трудом. У Гагарина долго не получалась посадка самолета, из-за чего он не мог пройти аттестацию.

Юрий Гагарин в аэроклубе, 1954. (wikimedia.org)

Инструктором его был Анатолий Колосов, который и спас Гагарина от отчисления. Дело в том, что у Гагарина был невысокий рост, что мешало летчику правильно рассчитать расстояние до земли. Однако эту проблему решили просто — подложили на сиденье специальную подкладку. Но главной причиной неудач Гагарина было то, что налет его на учебных самолетах был в два раза меньше по сравнению с другими курсантами. Колосов, видя сильное желание Гагарина стать летчиком, уговорил командира полка полковника Полшкова не подписывать документы на отчисление и дать Юрию еще один шанс. 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием.

Знакомство с женой

Со своей будущей женой Юрий Гагарин познакомился на танцах во времена учебы в авиационном училище. Валентина Ивановна Горячева родилась в Оренбурге 15 декабря 1935 года и училась в местном медучилище.

Юрий и Валентина Гагарины. (wikimedia.org)

Как вспоминал Гагарин позднее, будущая жена ему понравилась сразу, застенчивая, в голубом платье, с россыпью веснушек на носу. Однако свадьбу влюбленные сыграли только в 1957 году, после того, как оба закончили свое обучение. Затем Гагарина отправили служить в город Заполярный, вскоре к нему переехала и молодая жена.

Отбор в космонавты

Гагарин узнал об отборе космонавтов для подготовки к первому полёту на корабле «Восток-1» и 9 декабря 1959 года написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов. Через неделю его вызвали в Москву для прохождения всестороннего медицинского обследования. Психологи обращали внимание на следующие черты характера Юрия Гагарина: «Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива. Любимое слово — «работать».

В автобусе на космодром Байконур 12 апреля 1961 года. (wikimedia.org)

Конструктор Сергей Павлович Королев и его сподвижники не сомневались — первым космонавтом должен стать летчик реактивной истребительно авиации. В первой тройке претендентов оказались— Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов. 8 апреля 1961 состоялось закрытое заседание Госкомиссии по пуску космического корабля «Восток», на котором было утверждено задание для первого человека в космосе: «Выполнить одновитковый полёт вокруг Земли на высоте 180—230 километров, продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе». После этого состоялось закрытая часть заседания в узком составе, на которой и было принято решение, кто же полетит в космос. Генерал-полковник авиации Николай Каманин предложить допустить к полету именно Юрия Гагарина, а Титова утвердить запасным космонавтом. Так и поступили.

Три обращения к народу

Изначально было записано три предстартовых обращения первого космонавта к советскому народу — по одному от каждого основного претендента на полет в космос — Гагарина, Титова и Нелюбова. Также было заготовлено и три сообщения ТАСС, в зависимости от возможного исхода полета: на случай успешного полёта, на случай поисков космонавта и на случай катастрофы.

Газетное сообщение. (wikimedia.org)

Гагарин спас спектакль

Юрий Гагарин любил театр. Когда он был в зале, зрители обычно аплодировали дважды — актерам и ему. Однажды он даже спас спектакль, в котором играл знаменитый актер Владимир Коренев, прославившийся ролью Ихтиандра.

Гагарин в зрительном зале. (wikimedia.org)

Как рассказал однажды актер, Гагарин пришел на генеральный прогон спектакля и был впечатлен. Но космонавт не знал о том, что спектакль было решено запретить по морально-этическим соображениям. В спектакле речь шла о любви женатого человека и молодой девушки. И вот, встретив где-то министра культуры Екатерину Фурцеву, которая спросила: «Что последнее вы видели в театре?» — Гагарин сказал, что был на репетиции «Палубы» и ему очень понравилось. Говорят, после таких откликов чиновник, который предлагал запретить спектакль, не смел более настаивать, и постановка была спасена.

Прощальное письмо семье

За два дня до полета в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо жене не дочкам на случай катастрофы. Он писал: «Можно ли мечтать о большем? Ведь это — история, это — новая эра! Через день я должен стартовать. Вы в это время будете заниматься своими делами. Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее я всегда чувствую вас рядом с собой».

Гагарин с дочками Еленой и Галиной. (wikimedia.org)

Однако полет прошел хорошо и письмо не потребовалось. Валентина Ивановна получила его спустя семь лет, после авиакатастрофы 27 марта 1868 года, в которой погиб первый космонавт.

Знаменитые кадры переговоров были постановкой

Съемка переговоров Юрия Гагарина в кабине космического корабля и главного конструктора Сергея Королева — это имитация, которую сделали значительно позднее самого полета. Позже, когда недостающую хронику решили воссоздать, Гагарина и Королева попросили повторять те же слова, что были сказаны ими 12 апреля 1961 года.