Нетаньяху полностью закрыл Израиль на въезд

12.04.2020, 10:40, Новости дня

Все коммерческие рейсы из США и других стран в Израиль отменены. Об этом 11 апреля сообщил в Facebook офис премьер-министра после встречи главы правительства Биньямина Нетаньяху с министром транспорта Безалелем Смотричем.

Запрет будет действовать до тех пор, пока кабинет министров не урегулирует юридические формальности, которые пока что не позволяют размещать всех прибывших из-за рубежа на обязательный карантин в гостиницах, находящихся в ведении министерства обороны.

Prime Minister Benjamin Netanyahu contacted Transportation Minister Bezalel Smotrich this evening; it was decided to… Posted by The Prime Minister of Israel on Laupäev, 11. aprill 2020

По информации Times of Israel, Нетаньяху пошел на жесткие меры после случая в аэропорту Тель-Авива. Утром 11 апреля около 70 пассажиров рейса из Нью-Йорка покинули аэропорт на такси без проверки их температуры или заполнения формы с указанием их местонахождения в следующие 14 дней.

Издание отмечает, что законы не позволяют полиции или военным принуждать людей к карантину. Как сообщил Times of Israel источник в министерстве здравоохранения, пассажирам, которые сообщили, что имеют возможность самоизолироваться, было разрешено самостоятельно вернуться домой, а остальных отправили в гостиницы на 14-дневный карантин.

Больше всего летальных исходов заболевания COVID-19 на территории США зафиксировано именно в штате Нью-Йорк.

В Израиле к 12 апреля выявлено 10 743 случая коронавирусной инфекции, 103 человека скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.