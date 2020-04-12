Пик заболевания COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля – Ляшко

12.04.2020, 10:40, Новости дня

Пик заболевания COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля. Такое мнение в интервью изданию LB.ua высказал главный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Мы рассчитали несколько прогнозов – оптимистичный и более пессимистичный. Сейчас мы движемся по оптимистичному сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна. Вместе с тем, пока мы ожидаем рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни, и рост существенный. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, потому что теперь мы тестируем всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц”, – отметил Ляшко.

Он призвал украинцев придерживаться карантина на Пасхальные праздники и высказал мнение, что так властям удастся сдержать распространение коронавируса.

“Наши прогнозы базируются на показателях, которые предоставили нам ученые из Великобритании. Они показывают, что соблюдение самоизоляции позволит нам на 70% снизить динамику заболеваемости. Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому по нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени”, – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что введение превентивных мер позволило Украине замедлить динамику распространения нового вируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 12 апреля коронавирусной инфекцией в мире заразилось 1 777 666 человек. Число жертв COVID-19 достигло 108 867, излечилось 404 372 человека.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерли 83 человека.