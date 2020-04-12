Впервые в истории во всех американских штатах введен режим бедствия
12.04.2020, 10:35, Новости дня
В штате Вайоминг объявлен режим крупного бедствия. Об этом в субботу распорядился президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
"Впервые в истории режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
Также декларация о чрезвычайной ситуации действует в федеральном округе Колумбия.
Режим ЧС позволит губернаторам штатов и заморских территорий США получить средства федерального правительства на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19.
По последним данным, в Соединенных Штатах инфицированы 522 тысяч человек. Свыше 20,2 тысяч американцев скончались.
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