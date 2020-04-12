Впервые в истории во всех американских штатах введен режим бедствия

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12.04.2020, 10:35, Новости дня

В штате Вайоминг объявлен режим крупного бедствия. Об этом в субботу распорядился президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

"Впервые в истории режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.

Также декларация о чрезвычайной ситуации действует в федеральном округе Колумбия.

Режим ЧС позволит губернаторам штатов и заморских территорий США получить средства федерального правительства на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19.

По последним данным, в Соединенных Штатах инфицированы 522 тысяч человек. Свыше 20,2 тысяч американцев скончались.



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