Впервые в истории во всех американских штатах введен режим бедствия

12.04.2020, 10:35, Новости дня

В штате Вайоминг объявлен режим крупного бедствия. Об этом в субботу распорядился президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

"Впервые в истории режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.

Также декларация о чрезвычайной ситуации действует в федеральном округе Колумбия.

Режим ЧС позволит губернаторам штатов и заморских территорий США получить средства федерального правительства на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19.

По последним данным, в Соединенных Штатах инфицированы 522 тысяч человек. Свыше 20,2 тысяч американцев скончались.