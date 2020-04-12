Под Тверью легковушка влетела в заправку и сбила охранника, стоявшего в магазине

12.04.2020, 10:35, Новости дня

В Сети появились кадры с камер наблюдения, запечатлевших серьезное ДТП, произошедшее, как утверждают местные СМИ, в субботу, 11 апреля, на автозаправочной станции в Эммауссе в Тверской области.

Водитель автомобиля Audi по неустановленной пока причине утратил контроль над транспортным средством. Неуправляемая машина влетела в помещение магазина, выбив витрину, после чего легковушка сбил охранника.

Какие травмы получил пострадавший – пока не уточняется.