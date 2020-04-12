В Великобритании создается приложение для контроля контактов больных COVID-19

12.04.2020, 10:30, Разное

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) планируют разработать приложение для гаджетов, отслеживающее контакты людей, зараженных коронавирусом. Такие идеи британских разработчиков анонсировало авторитетное интернет-издание Sunday Times.

Еще в пятницу, 10 апреля, в Сети появилось сообщение, что объединенный коллектив экспертов, представляющих фирмы Apple и Google, занимается созданием технологии отслеживания упомянутых контактов с целью противостояния распространению вируса SARS-CoV-2. Таким образом, по информации Sunday Times, анонсированное приложение разработчиков NHS будет базироваться именно на этой инновации.

Принцип его работы основан на отслеживании людей, контактировавших в разное время с инфицированными, посредством Bluetooth. Они будут оповещены об опасности с дальнейшей рекомендацией о необходимости прохождения соответствующего тестирования на наличие COVID-19. Руководство Соединенного Королевства выразило надежду, что скорое появление приложения даст возможность ослабить строгие карантинные ограничения уже к концу мая, однако для реализации такого шага необходимо использование такой новинки не менее, чем 60% гражданами.

Свое мнение по поводу инновации высказали и другие эксперты. В частности, экс-руководитель британской службы контрразведки MI5 Джонатан Эванс отметил, что разработка может стать “прорывом” в борьбе с пандемией коронавируса во всем мире, однако при этом допустит опасность “серьезного вмешательства в личное пространство” людей. Впрочем, новостной ресурс заверяет, что правоохранительным органам будет отказано в доступе к оперативным данным приложения, иначе большинство людей граждан будет просто игнорировать его применение.