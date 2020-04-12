Шнуров о ягодицах Собчак в колготках: «Сухофрукт в узорчатой обёртке»

12.04.2020, 10:30, Разное

Рок-музыкант и киноактёр Сергей Шнуров не обошёл своим вниманием новый фотоснимок светской львицы Ксении Собчак, опубликованный в её Instagram-аккаунте. На кадре крупным планом запечатлены ягодицы знаменитости в бежевых колготках, и именно этой части тела лидер группы «Ленинград» посвятил 8 стихотворных строк.

Сергей Шнуров разместил у себя на Instagram-странице данное фото Ксении Собчак, в верхнем углу снимка язвительно уточнив, что она является политиком. Исполнитель с сарказмом отметил: страна «гордится» таким общественным деятелем, который тычет народу в лицо своей «пятой точкой». Ягодицы Ксении Собчак Сергей Шнуров назвал её «лучшим другом», при этом охарактеризовал их «старенькими, но вёрткими», а также сравнил с «сухофруктом в узорчатой обёртке».



Сама же телеведущая вызывающий фотокадр сопроводила не менее провокационным постом, раскритиковав действия властей на фоне пандемии вируса COVID-19 и сравнив их с таковыми европейских «деградирующих» государств. Политик указала на наличие у РФ «запасных» полтриллиона долларов, но тратить их на народ даже в такое сложное время стана якобы не решается. Продемонстрировав ягодицы, Ксения Собчак намекнула, что после стабилизации эпидемиологической обстановки в мире её соотечественников ждёт нечто «более неприятное», чем её «пятая точка» на фотографии.